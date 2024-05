In Altre Parole, Bersani sbotta per TeleMeloni: "Bisogna organizzare il fronte"

26 maggio 2024 a

Una sinistra che non sa ridere, questa l'estrema sintesi dei fatti della vigilia. Si parla di Giorgia Meloni, dell'ultima puntata-video degli "Appunti di Giorgia", in cui il premier fa il punto politico. Unica puntata in cui ha fatto mettere in sovrimpressione il logo TeleMeloni, sottolineando come "questa è l'unica vera TeleMeloni". Il riferimento, ovviamente, è agli attacchi della sinistra e delle opposizioni, secondo le quali sarebbe in atto una sorta di occupazione della Rai.

Bene, a "TeleMeloni" i progressisti hanno risposto con sdegno e rabbia, insomma una risposta spropositata, a partire da Elly Schlein. E il tema tiene banco anche a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella di sabato 25 maggio. Ospite in collegamento ecco Pierluigi Bersani. "Partiamo dalla premier forte. Oggi ha lanciato TeleMeloni, per ironizzare su chi dice che l'informazione pubblica è a rischio e che in Italia c'è un problema di dissenso. Lei cosa ne pensa?", chiede Gramellini a Bersani.

TeleMeloni? I progressisti non sanno ridere (e la sinistra italiana non elabora il lutto)

"Un conto è governare e un conto è essere capo di un partito e di una fazione. Io lo penso e penso che lei non lo pensi: quando governi sono tutti figli tuoi, invece lei è sempre sul fronte del combattimento", premette l'ex leader del Pd. E ancora: "Non va bene così, questo porta dei guai, elementi divisivi oltre il lecito nel Paese. Però è così e bisogna prenderne atto, quindi bisogna organizzare il fronte", conclude Bersani, scomodando addirittura un lessico bellicista.

