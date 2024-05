Tagadà, Tiziana Panella e l'ossessione-Meloni: "Come voglio aprire la trasmissione"

27 maggio 2024 a

"Allora voglio iniziare con 'Cari telespettatori di La7 è da un po' che non ci si vede' ma questa è solo una citazione perché in realtà noi ci vediamo tutti i giorni, ci siamo visti venerdì e torniamo a vederci oggi che è lunedì": Tiziana Panella ha aperto così la puntata di Tagadà andata in onda questo pomeriggio su La7. Il riferimento è a Giorgia Meloni e al suo videomessaggio di appello al voto rivolto al pubblico della rete di Urbano Cairo. Videomessaggio nel quale la presidente del Consiglio diceva: "Cari telespettatori de La7, è da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale". Una battuta neanche troppo velata sulla sua mancata presenza nei programmi della rete.

Riferendosi proprio a queste parole della premier, la conduttrice del talk pomeridiano di La7 ha detto: "In realtà voi telespettatori potreste vedervi anche con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni se lei accettasse di venire ospite nei tanti programmi di La7 e in particolare a Tagadà. Continuiamo a invitarla, saremmo molto lieti di averla ospite, sono sicura che farebbe piacere anche a voi sentire le nostre domande e le sue risposte. Quando vorrà, noi saremmo ben felici e così tutti potremmo dire: 'Cari telespettatori di La7 ci vediamo e ci vediamo spesso'".