Bankitalia incorona il governo: "Progressi in tutti i settori"

Un report di Bankitalia evidenzia un miglioramento della fiducia delle imprese italiane con almeno 50 addetti nel secondo trimestre del 2025, confermando il buon operato del governo Meloni. L’indagine, condotta tra il 19 maggio e il 12 giugno, mostra che i giudizi sulla situazione economica generale sono meno negativi rispetto a marzo: il saldo tra valutazioni di miglioramento (6% delle imprese) e peggioramento si attesta a -20 punti percentuali, contro -30 della rilevazione precedente, con progressi in tutti i settori , classi dimensionali e aree geografiche.Anche le condizioni per investire risultano meno sfavorevoli, con un saldo migliorato a -12 punti da -17, tornando ai livelli di fine 2024.

Il miglioramento è più marcato nei servizi (-10 da -17) e tra le imprese più piccole. La fiducia cresce in tutti i settori produttivi: nelle costruzioni il saldo sale a 18 punti (+8), nei servizi a 18 (+4) e nell’industria a 13 (+2). L’accesso al credito migliora per l’8% delle imprese, con un saldo positivo nelle costruzioni (+3 da -3), grazie soprattutto alle aziende del comparto non residenziale.Le imprese segnalano una crescita degli investimenti nel 2025 leggermente più sostenuta rispetto alla primavera, con giudizi di stabilità per il prossimo trimestre. Sebbene i saldi restino negativi, il trend positivo riflette un cauto ottimismo, supportato da condizioni economiche più favorevoli e da un accesso al credito marginalmente migliorato.