Riccardo Magi, altra sceneggiata contro Meloni in tv: "Ecco l'arma che impugnavo"

"La mia arma era un foglio A4". Riccardo Magi non vedeva l'ora di tornare nelle tv italiane per darsi in pasto alle telecamere come "martire politico". A poche ore dal blitz in Albania, dove è stato fermato con i consueti metodi (cioè bruschi) dal servizio di sicurezza locale mentre stava cercando di fermare l'auto su cui viaggiava la premier Giorgia Meloni, l'esponente di +Europa trova in David Parenzo la sponda ideale.

In studio a L'aria che tira, a La7, rispolvera il foglio che aveva già esibito in terra albanese, "Accordo Italia-Albania. 1 miliardo, hot spot elettorale". E dopo il sapido slogan, parte all'attacco del premier albanese Edi Rama e, ovviamente, della Meloni.

"Io non sono candidato, a differenza della presidente che sta chiedendo il voto anche con queste iniziative, ingannandoli perché poi a Strasburgo non ci andrà". "Ma lei perché è andato in Albania?", gli chiede Parenzo.

"Innanzitutto spieghiamo bene: sono alcuni container sul molo di Shengjin, non è neanche l'hot spot che verrà costruito nell'entroterra, a Gjader. Si tratta di alcuni cointainer e un tendone al centro. Non hanno inaugurato nulla, la vera struttura comprende l'hot spot, il CPR e una sezione penitenziaria. Si sta costruendo una colonia detentiva per stranieri in giurisdizione italiana, Rama l'ha detto chiaramente anche un po' lavandosene le mani. E se è territorio italiano i parlamentari italiani hanno potere ispettivo. Poi mi sono reso conto che non era una inaugurazione ma uno spot elettorale. Per mezz'ora Rama e Meloni si sono fatti i complimenti a vicenda e Rama ha attaccato la stampa italiana in maniera indegna".

