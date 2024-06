Premio Strega, ecco i 5 finalisti: tutto (quasi) come previsto

06 giugno 2024 a

Tutto o quasi come previsto. Dei cinque favoriti alla vigilia, quattro si giocheranno la finale il prossimo 4 luglio. Stupisce l’esclusione di Antonella Lattanzi, scrittrice vera su temi forti pensati soprattutto per un pubblico femminile che peraltro rappresenta lo zoccolo duro dei lettori: Cose che non si raccontano (Einaudi) è un buon romanzo, un posto nei top five lo avrebbe meritato.

Praticamente ignorato dalle tre giurie Dalla stessa parte mi troverai di Valentina Mira (Sem); da mesi la bionda giornalista va ripetendo che uccidere un fascista non è un reato e cavalca ogni polemica mediatica, invece il can can non è bastato a creare il caso, in fondo la letteratura per conformista che sia ha bisogno di ben altro.

Saranno Donatella Di Pietrantonio, Dario Voltolini, Chiara Valerio, Paolo Di Paolo, Raffaella Romagnolo in ordine di classifica a gareggiare per il Premio Strega edizione 78, cui va aggiunto il più votato di una piccola casa editrice, ovvero Tommaso Giartosio. Negli ambienti la voce degli ultimi giorni parlava di Valerio netta favorita con Chi dice e chi tace (Sellerio) - c’è chi come Fulvio Abbate dà la sua vittoria per certa - e invece i numeri sembrano propendere verso L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), già premiata giorni fa con lo Strega giovani (...)