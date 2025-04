Papa Francesco, con che scarpe l'hanno sepolto

La morigeratezza prima di tutto. Bergoglio, il Papa degli ultimi, lo ha dimostrato anche per la sua sepoltura. Il Pontefice a riguardo ha dato disposizioni chiare: addosso le sue vecchie e consumate scarpe. Il capo della Santa Sede ha espresso la volontà che le sue spoglie riposino nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, all'interno di una tomba preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza. Anche il sepolcro è all'insegna della semplicità e non presenta eccessivi decori, ma vanta un'unica iscrizione: Franciscus.

Non solo, perché non è passata inosservata la scelta di essere sepolto con le scarpe nere che era solito indossare in pubblico. Si tratta di calzature ortopediche che i fedeli gli hanno visto ai piedi per anni, ormai rovinate. Insomma, le calzature ortopediche hanno preso il posto delle tradizionali babbucce papali. Intanto emergono nuovi dettagli sulla sua sepoltura.