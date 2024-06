Sgarbi, insulti a Parenzo: "Schifo profondo, impossibile essere inferiori a te"

07 giugno 2024 a

Sapido siparietto pre-elettorale tra Vittorio Sgarbi e David Parenzo a L'aria che tira, su La7. Politicamente, il clima è quello di pienissima campagna per le elezioni europee, con il voto italiano previsto per sabato 8 e domenica 9 giugno. Il professore, candidato con Fratelli d'Italia, non pare però essere preda della frenesia da comizio che attanaglia molti suoi colleghi. E collegandosi da Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo, comodamente seduto in poltrona su una terrazza vista golfo si concede il lusso di concentrarsi sugli sfottò ai danni del conduttore.

"Ti sto mandando la mia social card, perché tu possa venire qua a prendere il sole, perché è la cosa più utile che tu possa fare", ironizza Sgarbi. "Mi stai dicendo di prendere il sole così non rompo i cog***i?", replica a tono Parenzo con una risata. "Non è che rompi i cog***i, è che dici sempre cose inutili. Parli di social card, di Lollobrigida... Ma parla di qualcosa che abbia a che fare con le idee, col pensiero, la bellezza. Chiudi la trasmissione e vieni qua, dico a Cairo di pagarti lo stesso, ti faccio pagare da Cairo per non fare niente. Fa più ascolto la televisione vuota di te".

Altra "carezza" del Vittorio nazionale: "Però sei molto bravo, sei riuscito ad allinearti con la stupidità generale degli altri conduttori, sei molto equilibrato. A La Zanzara avevi un tono molto polemico e di parte, lì invece ti fai piacere tutto e si vede che ti fa schifo, provi uno schifo profondo per la politica e per le persone che hai davanti, li consideri inferiori a te e forse lo sono pure. Essere inferiori a te è una cosa quasi impossibile ma ci si riesce".

