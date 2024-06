Sylvie Lubamba al seggio per Vannacci (senza reggiseno): si scatena il delirio

11 giugno 2024 a

Sono stati intensi e gratificanti gli ultimi giorni di Sylvie Lubamba, la showgirl diventata famosa oltre 10 anni fa in tv, lanciata da Piero Chiambretti, passata da vicissitudini personali e giudiziarie e oggi convertita sulla strada del generale Roberto Vannacci.

L'appuntamento era di quelli "fatali" e delle "decisioni irrevocabili": le elezioni europee di sabato e domenica, con l'autore de Il mondo al contrario candidato capolista nella circoscrizione Centro con la Lega. Come ormai tutti sanno, il militare ha raccolto la bellezza di 530mila preferenze, e forse un po' di merito ce l'ha avuto anche la Lubamba.

Sui social, la simpatica Sylvie ha bombardato i suoi follower con appelli al voto e contro l'astensione e, ovviamente, a sostegno del generale. Quasi tutti i suoi post delle ultime settimane riportavano questo "manifesto": "IO STO CON IL GENERALE ROBERTO VANNACCI".

Il giorno del voto, si è poi presentata al suo seggio d'ordinanza fasciata in un sensualissimo vestitino bianco verde e rosso. Un tricolore ad alto tasso erotico (si era dimenticata il reggiseno...) che ha mandato in tilt i fan, meglio di ogni altra possibile forma di propaganda. Foto e video, come ovvio, sono poi finiti sulla sua pagina Instagram, diventando virali.

Dopo l'elezione di Vannacci e la riuscita della "operazione Decima", la 52enne showgirl è stata intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai. Ha ammesso di essersi scambiata un sms con Vannacci l'alba di lunedì, dopo il successo. "Sei una patriota", le ha scritto l'europarlamentare alle ore 4.45. Era il minimo