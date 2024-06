Al Bano dalla Berlinguer, "per tutta la mia carriera": un grazie a Giorgia Meloni

Roberto Tortora 19 giugno 2024 a

C’è un Al Bano Carrisi a tutto campo nello studio di È Sempre CartaBianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite di Bianca Berlinguer e ha rivendicato con orgoglio le sue origini pugliesi, soprattutto dopo il vertice dei grandi della terra, il G7, tenutosi a Borgo Egnazia, sontuoso resort in provincia di Brindisi.

Al Bano ha espresso così la sua “felicità”: “Finalmente i grandi capi del mondo sono arrivati in Puglia: in tutta la mia carriera ho dovuto spiegare cosa fosse la Puglia. Finalmente c’è stato il G7, speriamo che si faccia un buon uso della nostra regione!".

Da qui, una considerazione anche sul quadro politico attuale in Italia, dove i capi delle più grandi forze politiche di governo e di opposizione sono due donne, la premier Giorgia Meloni e il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, che abbiamo appena visto ballare senza freni al Gay Pride di Roma. Al Bano, che con le donne ha sempre avuto un rapporto sanguigno, non può che esserne felice: “Schlein e Meloni: largo alle donne, ed è giusto così!".

La storia di Al Bano, però, non è fatta solo di musica, ma anche di due grandi e tormentate storie d’amore. Quella che ha fatto battere il cuore degli italiani è, ovviamente, quella con Romina, durata una vita e che ha portato quattro figli. Quindi, sempre per il richiamo alla sua terra, è arrivata la leccese Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due bambini. Chi più di lui può capire, dunque, situazioni familiari complesse e relazioni turbolente? Così, anche sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, Al Bano ha un solo pensiero, i figli: "Fedez e Ferragni come me e Romina? Forse il loro screzio iniziale è stato a Sanremo! Ma bisogna preservare l’amore per i figli…".