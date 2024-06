Annalisa Cuzzocrea, l'ultimo delirio: "È la peggiore legge della storia, dissolverà il Paese"

19 giugno 2024 a

Annalisa Cuzzocrea si lascia andare ad uno sfogo - forse un po' esagerato - sull'Autonomia differenziata. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, la vice direttrice de La Stampa sbotta: "Approvata nel buio della notte la peggiore legge della storia italiana. Che aumenterà i divari, scaverà solchi ancora più profondi di quelli esistenti, contribuirà alla dissoluzione del Paese", scrive la giornalista. Che conclude: "Il governo ha venduto il Sud per una falsa unità che è pura conservazione di potere".

Dopo una lunga maratona notturna, con 172 sì, 99 no e un astenuto, la Camera ha infatti dato il via libera definitivo al ddl sull'Autonomia differenziata. Il provvedimento, già approvato dal Senato, diventa quindi legge, con grande soddisfazione da parte del governo e della maggioranza.

Rabbia invece tra le fila delle opposizioni. Nel corso della lunga seduta, durata fino a tarda notte, il Movimento 5 Stelle ha protestato tra i banchi di Montecitorio cantando l’inno di Mameli e sventolando bandiere italiane.

Disappunto anche dal Pd. "Crediamo che sia uno sfregio al lavoro del Parlamento ed alle istituzioni", ha detto la dem Chiara Braga. "Stavolta non state dando pugni e calci ad uno di noi, state dando pugni e calci agli italiani", ha commentato la deputata M5S Daniela Torto. "Ci avete tenuto qui per uno scalpo, un cinico baratto", ha tuonato la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha ribadito: "Le cose stanno per cambiare e stiamo arrivando, statene certi".