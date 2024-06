Enrico Mentana, il bracciante morto? "I razzisti buoni": sinistra sotto accusa

20 giugno 2024 a

Un post su Facebook e un commento, commosso e amaro, in diretta al TgLa7. Il direttore Enrico Mentana ha parlato della vicenda di Satnam Singh, 31 anni: il bracciante indiano ha perso un braccio per un incidente in un campo a Cisterna di Latina e il suo datore di lavoro, anziché portarlo in ospedale come chiedeva la moglie disperata, l'ha semplicemente abbandonato davanti a casa, gettando in strada il braccio amputato. L'uomo è morto dopo due giorni di tremenda agonia, ricoverato al San Camillo di Roma.

"È il momento che tutti ci rendiamo conto di cosa siamo e di cosa è diventato il nostro Paese", sono le parole durissime di Mentana al TgLa7. Satnam era "uno dei tanti lavoratori in nero, irregolari, invisibili. Noi parliamo dei migranti tante volte, l'immagine è sempre quella di un enorme africano nero che associamo al traffico di droga o a violenze di ogni tipo. Ma noi dobbiamo sapere che gran parte dell'economia italiana ruota intorno a queste persone, sottopagate. I migranti vengono a fare i lavori che noi non vogliamo più fare".

Braccio amputato, morto il bracciante abbandonato davanti casa

"Ci sono due tipi di razzisti - prosegue il direttore -, quelli che non vogliono migranti e quelli che li vogliono per fargli fare questi lavori, lontano dai nostri occhi e dalle nostre garanzie retributive e previdenziali, facendo quelle cose che ci permettono di andare avanti". Quelli che su Facebook definisce "i razzisti buoni". Un Paese che si dedica solo ai lavori che vogliono fare senza interessarci ad altro, tanto ci pensano quelli che arrivano".