Alì Agca: "Mi resta poco da vivere, via un peso: ecco la verità su Emanuela Orlandi"

Ali Agca torna a parlare del caso Emanuela Orlandi. Nei giorni scorsi, si è rifatto vivo l'attentatore di Papa Wojtyla con un video nel quale sostiene che la Orlandi sia viva. "Sono malato di cancro e ho poco tempo da vivere. Perciò voglio liberarmi la coscienza e spiegare quel che so su Emanuela Orlandi”: questa la premessa nel videomessaggio di 6 minuti in cui racconta la sua verità e sostiene che Emanuela Orlandi sarebbe stata rapita proprio dalla Santa Sede.

“Sono passati 41 anni esatti dal rapimento di Emanuela Orlandi. Dichiaro al mondo che Emanuela Orlandi fu rapita da entità. Entità è il nome di un servizio segreto. È anche il nome di satana, Il mistero di Emanuela Orlandi: mai comprensibile se non all’interno del segreto di Fatima che è l’unico movente del rapimento. La scomparsa è avvenuta proprio nell’anno 1983, Anno Santo. È stato il Vaticano a rapire Emanuela Orlandi. È una cosa allucinante, ma è l’unica verità questa. Da 41 anni la tengono in un Paese cattolico con la protezione di un governo cattolico e questo lo potete capire anche dall’intervista del padre di Emanuela. Lui era sicuro che fosse viva. Gli avevano detto che l’avrebbero riportata a casa dopo poco tempo, dopo la mia liberazione. Naturalmente il piano non è andato come pensavano loro. Dio aveva un suo piano impenetrabile, incomprensibile. Se non è morta per cause naturali, sta benissimo sotto la protezione di un governo – continua Agca – Ha una nuova carta d’identità, non è più Emanuela Orlandi…”. Qui di seguito il video che ha fatto letteralmente il giro del web.