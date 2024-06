Inchiesta FanPage, Liliana Segre: "Dovrò essere cacciata di nuovo dal mio paese?"

29 giugno 2024 a

"Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in quest'ultima settimana così in modo eclatante ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma che in parte ci siano sempre state, e che con questo governo si approfitti di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata - non è che è rivoluzionaria - e non ci si vergogni più di nulla": Liliana Segre lo ha detto a In Onda su La7 in merito all'inchiesta di Fanpage sui giovani di FdI.

"Ora - ha continuato la senatrice a vita - alla mia età dovrò rivedere ancora questo, dovrò essere cacciata dal mio paese come lo sono già stata una volta?". E ancora: "Ho seguito nelle varie trasmissioni questa seduta chiamiamola così inneggiante anche a sieg heil, a questi moti nazisti che purtroppo io ricordo in modo diretto e non per sentito dire". Quando poi la Segre si è chiesta se dovrà essere cacciata di nuovo dall'Italia, la giornalista del talk di La7, Marianna Aprile, ha puntualizzato: "E' una domanda provocatoria". "È una domanda che è una risposta", ha replicato la senatrice a vita.

"Nessuno può spingersi a questo". Il consigliere giuridico di Meloni stronca Fanpage in punta di diritto

A commentare l’inchiesta nelle scorse ore anche Gianfranco Fini, che al Corriere della Sera ha detto: "Le modalità con cui è stato fatto il servizio sono nei limiti del consentito, ma occorre guardare al contenuto. Se non ci fossero i filmati, stenterei a credere che esponenti di FdI abbiano comportamenti così folli. Incontro molti ragazzi e non hanno nulla a che spartire con quelli. E poi perché hanno Giorgia Meloni come modello che credo sia furibonda e farà di tutto per estirpare quel virus".