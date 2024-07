Soumahoro "aggredito da una donna". Ma la palestra smentisce tutto

02 luglio 2024 a

Aggredito in palestra. O forse no. Si ammanta di giallo la denuncia di Aboubakar Soumahoro, che lunedì ha dichiarato di essere stato aggredito in una struttura sportiva di Roma con tanto di insulti razzisti.

"'Neg***o che sei. Fai una bella vita tra palestra e noi ti paghiamo', questi sono stati alcuni degli insulti razzisti che ho ricevuto questa mattina a Roma da una ragazza che mi ha aggredito mentre mi allenavo in palestra e il suo amico riprendeva con lo smartphone. Un'altra persona, che ha assistito all'aggressione, ha dovuto interrompere l'allenamento perché disgustata dalla scena".

Queste le parole del deputato di origini ivoriane ed ex sindacalista, eletto nel 2022 con Alleanza Verdi e Sinistra e oggi nel Gruppo Misto a Montecitorio, dopo essere stato sospeso dal gruppo inseguito all'inchiesta per frode sulla cooperativa Karibou che ha coinvolto la moglie e la suocera (alle quali peraltro nelle ore scorse sono stati revocati gli arresti domiciliari).

"Ho segnalato subito il fatto alla direzione della Palestra chiedendo il loro intervento. Ovviamente denuncerò alle autorità competenti questa vile e vigliacca aggressione. C'è un clima di crescente razzismo nel paese sdoganato anche da parte di quelle forze politiche che, ogni giorno, inneggiano al fascismo e al Duce. Dobbiamo resistere contro chi vuole fare tornare l'Italia indietro", si legge ancora nella nota del deputato. Il condizionale però è d'obbligo, visto che i titolari della palestra hanno negato l'aggressione a sfondo razzista. Sulla smentita faranno luce i magistrati, dal momento che Soumahoro pare intenzionato a portare tutto in tribunale.