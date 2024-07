Antonio Caprarica, l'affondo: "Buttare a mare gli ebrei? La sinistra faccia qualcosa"

04 luglio 2024 a

"La tradizione politica democratica prevede che se uno che sbaglia fa la cosa giusta, dimettersi": Antonio Caprarica lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale. Facendo degli esempi relativi all'Inghilterra, ha poi aggiunto: "Noi abbiamo assistito fino al 2019 al ministro che si è dimesso perché l'avevano beccato a mentire sulla violazione dei limiti di velocità, abbiamo assistito a parlamentari che hanno lasciato seggi perché colti con le mani nella marmellata per rimborsi spese eccetera".

"Naturalmente - ha proseguito il giornalista riferendosi all'inchiesta sui giovani di FdI - in questo caso la questione è più complicata. Il tema dell'antisemitismo in un partito erede del partito sociale e della destra radicale italiana è un problema serio. Anche se, attenzione. Non giustifico chi va per strada a dire 'Palestina dal fiume al mare'. Voler "buttare a mare gli ebrei" è una forma di antisemitismo con cui la sinistra farebbe bene a misurarsi". Infine, ha chiosato facendo un riferimento alla presidente del Consiglio: "È chiaro che la signora Meloni compie un errore di prospettiva quando dice che è tipico dei regimi se un giornalista sotto copertura va a raccontare la vita dei partiti".

Qui l'intervento di Caprarica a L'Aria che tira