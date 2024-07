Botteri, "Biden piangeva sempre": uno sconcertante retroscena

12 luglio 2024 a

a

a

"Lo ama, gli vuole bene ma conosce le sue debolezze. E le consce già dal 2016, quando poi Hillary Clinton perderà con Donald Trump". L'ex corrispondente Rai Giovanna Botteri, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, spiega i rapporti tra l'ex presidente Barack Obama e il suo successore democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.

Secondo le ultime indiscrezioni americane, proprio Barack si sarebbe incontrato con l'ex speaker dem al Congresso Nancy Pelosi per parlare delle condizioni dell'81enne Biden, protagonista nella notte italiana di altre due drammatiche gaffe in conferenza stampa dopo il vertice Nato a Washington.

Biden chiama Kamala "Trump", le facce sconvolte dei dem in diretta | Video

"Io mi ricordo dell'ultimo periodo di Obama, quando stava per lasciare: Biden piangeva sempre", spiega la Botteri. "Lui è un gaffeur, lo era già a 25 anni. Ora ci sono una serie di elementi che sono giganteschi". "Perché non è caduto ancora?", domanda Telese. "La chiave di tutto è Jill", rivela la Botteri riferendosi alla First lady americana, Jill Biden.

Enrico Mentana, sentenza tombale su Biden: "Ore 23.40 italiane, il suo errore fatale" | Video