Bocchino zittisce Furfaro: "Meglio di spacciatori e delinquenti"

Claudio Brigliadori 14 luglio 2024 a

a

a

C’è Italo Bocchino che fa sacramentare Marco Furfaro. E Carlo Calenda che manda garbatamente a quel paese uno dei due padroni di casa, Luca Telese, sotto gli occhi esterrefatti della sodale Marianna Aprile.

Seratina movimentata negli studi di In onda, su La7, roba da balera estiva. Anche a luglio su quei lidi non passa mai di moda la hit “antifascismo” e tengono banco le parole del meloniano Delmastro alla cerimonia di giuramento di 300 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria: «Chi sono i migliori?», e coro «Noi, noi, noi, i migliori siamo noi». »Chi ha fatto il militare- spiega Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia - sa che i corpi hanno questi momenti, di rafforzamento della loro identità. Io capisco che le divise alla sinistra non siano mai piaciute, ma che cosa c’è di male se il sottosegretario carica delle persone che stanno giurando per servire il paese? Certo che sono i migliori, sono meglio degli spacciatori, dei delinquenti, di chi commette reati contro le persone».

"Quali diritti della destra sono stati compressi?": Bocchino spiazza Marianna Aprile | Guarda

Furfaro, deputato Pd, frigge: «È una presa in giro per le persone, anche quello che sta dicendo Bocchino, lo deve condannare, come fai a difendere quella roba, sant’iddio! Sarò maleducato, ma sempre antifascista». «Voi dovete continuare con l’antifascismo, se la sinistra continua così fa un grande favore alla Meloni», lo gela l’ex An, mentre il dem continua a ripetere la parola magica “Ventennio”.

Toh, salta un "non" e fanno passare Bocchino per un pericoloso fascista: un caso a La7