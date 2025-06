Israele-Iran, volano i tiggì: nonostante la calura...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I Tg)

Gli italiani nonostante calura, programmazione oramai estiva e la concorrenza degli eventi sportivi come la partita dei nostri Azzurrini contro la Slovenia, non rinunciano a informarsi. Il secondo giorno del conflitto Iran-Israele ha visto i telegiornali Rai mobilitati condirette e speciali.

Il Tg1 è andato in onda con due edizioni straordinarie in prima mattina che hanno raggiunto rispettivamente 16,5% di share e 560mila spettator e 21% con 890mila spettatori quella successiva; il Tg2 con il suo “Speciale” ha ottenuto 4,6% e 195mila spettatori mentre al pomeriggio si è assestato attorno al 4%. Ottima tenuta per il Tg3 con un’edizione straordinaria in seconda serata una media de 6%; meglio ancora ha fatto in terza serata “Tg 3 Mondo” con il 6.3, record stagionale.