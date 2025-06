Morning News, non solo Maltese: rivoluzione su Canale 5

Federica Panicucci e Francesco Vecchi potranno godersi le vacanze non appena sarà terminata l'ultima edizione di Mattino Cinque a fine giugno. Al loro posto, con l'inizio dell'edizione estiva, ci sarà Dario Maltese alla guida di Morning News. E la vera novità è che il conduttore non sarà solo. Come riporta il giornalista Giuseppe Candela direttamente sul suo profilo su X, al suo fianco ci sarà la collega Carolina Sardelli. “In studio Dario Maltese con Carolina Sardelli in arrivo da Tgcom24…”, si legge nel tweet.

Il giorno preciso in cui è prevista l’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi è venerdì 27 giugno. E, come scrive Candela sui social, da lunedì 30 dello stesso mese arriverà nella mattinata dell’ammiraglia Mediaset Morning News con Carolina Sardelli direttamente da Tgcom24 e Dario Maltese. Quest'ultimo, tra l'altro, continua a essere al centro dei rumors perché pare sia in lizza per prendere il posto di Myrta Merlino alla guida della nuova edizione di Pomeriggio Cinque il prossimo autunno. “Dal 30 giugno inizierà Morning News…”, ha riferito Candela. Dopo il grande successo ottenuto da Mattino Cinque finora, non resta che aspettare per capire come saranno gli ascolti della nuova trasmissione.