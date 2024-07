Massimo Galli vuole cambiare la legge che lo condanna

23 luglio 2024 a

Il fatto è che il professor Galli vuol scegliersi il pollaio a propria immagine e somiglianza, senza troppi coccodè e intromissioni esterne. Il noto infettivologo, che è entrato nelle nostre case con il Covid, del quale condivide la caratteristica a dilagare e terrorizzare, di nome fa Massimo, ma lui si ritiene tale anche di fatto. Lo testimonia la sua cocciuta e ostentata prosopopea. La sua parabola è parallela a quella del virus; passata l’epidemia, ha iniziato a declinare anche lui. Ma non è un male, perché il suo tele-diradarsi lo ha reso finalmente simpatico.