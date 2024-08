Roberto Salis, "finite di sgomberare i centri sociali": Osho lo umilia con un tweet

05 agosto 2024 a

Continua la polemica social tra Roberto Salis e Osho, pseudonomo dell'umorista Federico Palmaroli. Dopo gli insulti di ieri - il padre di Ilaria aveva definito il comico un "buffone" -, Roberto è tornato alla carica. Osho ha condiviso su X un vecchio tweet di papà Roberto nel quale rispondeva alla provocazione di un account satirico su David Parenzo: "Quando sgomberate casa pound?". La replica di Salis senior, in quel caso, è stata perentoria: "Credo quando finiscono di sgomberare i centri sociali. Mah". Il padre di Ilaria ha poi commentato il tutto: "Ma quindi per cercare di screditarmi non sei riuscito a trovare nulla di meglio di una risposta ironica a un account parodia di Parenzo?".

Ma non finisce qui. Osho, in un precedente tweet, aveva accusato Salis di non essere proprio un estimatore del fumettista del Fatto Quotidiano Vauro Senesi: "Che poi Robertino è un grande fan di Vauro...dijelo un po' Robertì". E, anche in questo caso, Roberto Salis ha voluto rispondere a Palmaroli per le rime: "Beh certo almeno Vauro Senesi sa disegnare e con me si è sempre comportato bene".

Ma quindi per cercare di screditarmi non sei riuscito a trovare nulla di meglio di una risposta ironica ad un account parodia di Parenzo? https://t.co/moem3UNh7f — Roberto Salis (@robesalis) August 5, 2024

Curioso: come ha fatto notare lo stesso Palmaroli, in passato Roberto Salis aveva pubblicamente espresso su X la stima che nutriva per la satira di Osho. "Devo dire che Osho è l'unico tra tutti quelli che mi danno addosso facendo ridere che lo fa in modo intelligente". Il padre di ilaria, visti i nuovi episodi della saga contro Palmaroli deve aver cambiato completamente idea. Proprio come sui centri sociali.