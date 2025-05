Roberto Salis, X silenzia "temporaneamente" il papà di Ilaria

Finalmente. Anche se per poco. “Temporaneamente” non saremo perseguitati da Roberto Salis, padre della ricca eurodeputata Ilaria, che X ha deciso di risparmiarci per un po’. Navigando a bordo del social di Elon Musk - vuoi vedere che è merito/colpa sua? - non ci si imbatte nel rischio account di Salis senior. E’ come trovare una casa occupata dalla figlia, al citofono non risponde più il proprietario. Chissà che altro avrà combinato l’ex liberalissimo trasformatosi in comunista di razza per via filiale. Per qualche giorno dovrà astenersi dal lanciare strali contro il nostro giornale e i suoi giornalisti, definiti Angelucci boys. Ora non c’è, e già ci manca.