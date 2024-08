Roberto Salis, nuova "rissa" sui social: "Fammi chiamare!", "Nulla totale"

07 agosto 2024 a

a

a

Altro giro, altro scontro. Non si ferma il fiume in piena di Roberto Salis che ha ormai ingaggiato un duello serrato con Federico Palmaroli, meglio noto come Osho. Nelle ultime ore Salis ha attaccato duramente Osho che aveva messo la mancanza di coerenza del papà dell'eurodeputata su alcuni temi caldi, come ad esempio le occupazioni abusive. Osho ha postato un tweet invecchiato male di Salis e da lì è partita la bagarre. Roberto Salis ha usato toni durissimi e così è arrivata la risposta di Osho: "Sei un nulla totale. T'ho ridicolizzato e ancora non ti basta. Te so' rimaste solo ste quattro zecche", ha affermato con fare ironico. Ma Roberto Salis ha risposto ha stretto giro: "Richetto te lo ricordo non parlo più con le seconde o terze linee! Se vuoi qualcosa da me fammi chiamare da chi ti dice cosa devi dire e fare! Non ho tempo da perdere con te!". Parole molto pesanti che di certo riaprono la "rissa" che pareva ormai al capolinea. Insomma deve essere un'estate particolarmente calda per il papà della Salis che a quanto pare ha un nuovo hobby per ammazzare l'afa: ingaggiare scontri epici sui social. Alla prossima puntata. Ne vedremo delle belle...