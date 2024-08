Il generale Vannacci rincara su Egonu: "Tratti somatici, tutto vero". La sinistra impazzisce

16 agosto 2024 a

"Di che cosa ho parlato di così strano nelle ultime ore? Sempre di tratti somatici": il generale Roberto Vannacci lo ha detto in un video sui social tornando sul caso della pallavolista italiana Paola Egonu e sul murales a lei dedicato, sfregiato da un vandalo che le ha colorato la pelle di rosa. L'eurodeputato della Lega ha ribadito la sua tesi: "Una persona, per non fare i soliti nomi perché è una cosa generalizzata, che ha i tratti somatici tipici del centro Africa non rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, che invece sono di pelle bianca e hanno i tratti somatici tipicamente caucasici".

Poi, ha aggiunto: "Quello che ho detto è vero? Sì, è vero. Basta guardare la statistica della popolazione italiana e basta chiederlo agli italiani. Gli italiani sono bianchi. C'è qualche italiano di seconda generazione cioè di cittadinanza italiana che ha la pelle nera ma le cui origini sono dichiaratamente africane. Quindi quello che ho detto è vero". E ancora altri punti che ha voluto chiarire: "Seconda considerazione: quello che ho detto è strano? No, non è strano. Tutti lo sanno. Terzo punto: è reato? È un'offesa oppure un'istigazione all'odio dire quello che ho detto? No, non lo è. Nella maniera più assoluta. E non solo lo dico io e lo dice la maggior parte degli italiani, ma si sono pronunciati anche dei giudici al riguardo. E quindi anche su questo argomento possiamo mettere un punto finale".

Infine, l'ultima considerazione è se tutta la vicenda "interessi qualcuno: a me interessa poco. E invece interessa proprio a tutti quei detrattori che ogni volta riportano in ballo questa frase solo per attirare l'attenzione. Sono loro che si sono fissati, non io. Io l'ho scritta una volta e per me basta". Infine, facendo una sintesi, ha sottolineato che la sua frase "è vera, non è strana, non costituisce reato, non offende e non istiga all'odio".

Non sono mancate le reazioni della politica. Il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, ha commentato: "Vannacci se tiene al nostro Paese non trasformi il suo mandato da europarlamentare in uno show". La vicepresidente e deputata del Pd, Chiara Gribaudo, è intervenuta ad Agorà su Rai 3 dicendo: "Il Paese è cambiato e lo vediamo nelle scuole e nel lavoro. Le parole di Vannacci sono imbarazzanti per non dire vergognose da uno che è stato generale dell'esercito e oggi è europarlamentare. Queste battute continuano ad alimentare l'odio che poi fa sì che ci siano quegli atti di vandalismo come nel caso del caso del murales di Paola Egonu. Mi aspetterei qualcosa di più da chi è stato eletto con i voti di una parte dei cittadini".