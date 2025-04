Matteo Salvini e Roberto Vannacci, schiaffo ai retroscenisti di sinistra

La notizia è da prendere con le molle, ma pare che nelle ultime 24 ore il consumo di gastro-protettori si sia vertiginosamente impennato. La colpa sarebbe di quella tessera sventolata da Roberto Vannacci sul palco del congresso della Lega, domenica a Firenze. A ingurgitare pillole su pillole sono tutti quei commentatori di sinistra, ma non solo, che in vista del congresso avevano ipotizzato scenari apocalittici. Il primo, smentito per tempo, era quello di una sorta di “Congiura dei Pazzi” (la location di Firenze si prestava bene...), con esponenti di primissimo piano del Carroccio pronti a pugnalare Matteo Salvini e farlo fuori dal suo ruolo di segretario. Sappiamo come è finita. Il secondo, rimasto d’attualità fino a domenica mattina, era quello di un Roberto Vannacci pronto a farsi un suo partito e a mollare il Capitano e la Lega «usata come un trampolino di lancio». Era l’auspicio dei molti che vedevano in questa mossa il vero scacco matto alla segreteria di Salvini. Sono rimasti delusi. Nuovamente. Salvini è stato riconfermato per acclamazione e Vannacci ha preso la tessera del Carroccio, mettendo fine al chiacchiericcio.

Caso chiuso? Neanche per sogno. Giusto il tempo che il gastro-protettore facesse effetto, ed ecco che i produttori permanenti di bile, si sono scatenati su nuove ipotesi di lavoro. I giornali che per mesi avevano accreditato tutte queste teorie complottiste, non hanno digerito l’affronto del generale e hanno dato libero sfogo alla fantasia. Per Repubblica c’è “L’ira dei fan: «Ha tradito i suoi elettori»”, mentre il Fatto Quotidiano svelena: “Vannacci, tessera e gradi nel gelo del Nord”. Senza dimenticare i retroscenisti impenitenti, che nel breve volgere di un mattino sono passati dal «Vannacci è pronto a farsi un partito» a «Vannacci si prepara a fare le scarpe a Salvini». Il tema è quello del ruolo di vice segretario. Col nuovo statuto i “vice” sono passati da tre a quattro. E allora il gioco è semplice: hanno aumentato di uno per far posto a Vannacci.