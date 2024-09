Sangiuliano al Tg1? Cosa posta Maria Rosaria Boccia poco prima: sconcerto

04 settembre 2024 a

a

a

Non ha intenzione di mollare, Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura finito nel polverone per il caso di Maria Rosaria Boccia. Alla vigilia il lungo faccia a faccia con Giorgia Meloni: al premier Sangiuliano ha assicurato che il ministero non ha pagato nulla per Boccia. Le spese sono infatti state sostenute da Sangiuliano con la carta di credito personale, dagli enti organizzatori, da un sindaco e dalla stessa influencer.

Come è noto, la Boccia non arretra di un millimetro. Sui social, infatti, è un diluvio, senza soluzione di continuità: replica a Sangiuliano, addirittura a Giorgia Meloni, posta messaggi un poco minacciosi. Dunque i filmati in Transatlantico, che avrebbe realizzato con degli speciali occhiali-telecamera. Nelle ultime ore è anche emerso che alcuni sui post relativi a viaggi in aereo e vacanze in Grecia sarebbero falsi: la conferma arriva da Selvaggia Lucarelli, che ha mostrato come alcune delle immagini utilizzate su Instagram dalla Boccia fossero state prese da altri profili social o da altri siti.

Il video "proibito" postato sui social da Maria Rosaria Boccia: ecco cosa mostra | Guarda

Ed in questo contesto Sangiuliano è atteso al Tg1 delle 20 di oggi, mercoledì 4 settembre: il ministro spiegherà le sue ragioni e le sue intenzioni. Una circostanza che, ovviamente, non è sfuggita alla Boccia, la quale ha rincarato la dose, sempre su Instagram, con una story che francamente lascia interdetti. Ecco il logo del Tg1, "h 20:00" in calce. E ancora sotto, ecco un vaso di pop-corn. "Tutto arriva per chi sa aspettare...", commenta ancora Maria Rosaria Boccia.