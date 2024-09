Myrta Merlino-choc su Maria Rosaria Boccia: "Sangiuliano lo vuole morto"

08 settembre 2024 a

a

a

Scatenata, spietata, pronta a ribattere colpo su colpo su Instagram. Oggi, domenica 8 settembre, Maria Rosaria Boccia è arrivata a sostenere addirittura che Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura che ha costretto alle dimissioni, non dovrebbe poter tornare in Rai, il tutto perché a suo giudizio avrebbe mentito. E ancora, ha parlato di "sapore di estorsione" riferendosi al fatto che i legali di Sangiuliano hanno annunciato denuncia nei suoi confronti, senza però presentarla (verrà infatti presentata domani, lunedì 9 settembre).

Insomma, la 41enne di Pompei continua a picchiare durissimo contro l'uomo con cui si è scoperto avere avuto una relazione, diventata poi un fragoroso caso politico. Feroce, la Boccia. E ci si chiede: dove vuole arrivare? Cosa vuole ancora?

"Tentata estorsione": la bomba dei legali di Sangiuliano contro Maria Rosaria Boccia

Tra chi si è spesa in una riflessione sulla 41enne, ecco Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio in onda su Canale 5. La Merlino si espone su Twitter, laddove commenta una delle ultime frasi della Bocci, "Genny non mi ha ancora chiesto scusa" (lo ha scritto, allusiva, su X in mattinata).

Parole che inquietano Myrta Merlino, il cui commento si esaurisce in una breve, ma significativa, frase: "Non lo vuole dimesso, lo vuole morto. Il Paese reale è meraviglioso", conclude Myrta Merlino.