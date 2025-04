Uomini e Donne, i sinistri nottambuli pazzi per Maria De Filippi

CHI SALE ( Uomini e donne )

In discreta parte sono uomini, classe sociale media se non medio alta, distribuiti in tutto il paese con picchi al centro sud e nelle regioni cosiddette “rosse”. È un po’ questo l’identikit di quegli oltre 140 mila italiani che alle 4 del mattino (non è un refuso!) seguono le faide sentimentali e i corteggiamenti di Uomini e donne target che Canale 5 non si lascia scappare programmando ogni notte le repliche del celeberrimo people show.

I pubblicitari non hanno dubbi: si tratta di un bacino pregiato che sceglie questo programma perché di giorno lavora o comunque non ammetterebbe mai con gli amici o familiari di guardarlo, anzi magari passa il tempo a criticarlo. Il doppiostandard non è solo appannaggio di politici e intellettuali di sinistra, ma l’Auditel rompe il velo dell'ipocrisia e smaschera le scelte più intimistiche di ognuno di noi. Nulla di male.