Eleonora Giorgi, il figlio mostra le ultime foto a Mattino 5

Sono già passati 40 giorni dalla morte di Eleonora Giorgi, un dolore che si fatica a superare. L'attrice ci ha lasciato al termine di una lunga lotta contro un tumore al pancreas, malattia che ha affrontato con forza, con quanti più sorrisi possibile, lanciando messaggi positivi a tutti, soprattutto a chi le è stata vicino. E il figlio Andrea Rizzoli ha voluto ricordare ancora la madre, il tutto a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, nella puntata di lunedì 14 aprile.

Parlando del dolore e del lutto, Rizzoli ha parlato di quanto sia difficile fare i conti con l’assenza di una persona tanto amata: "Non ci si abitua mai alla scomparsa di una persona che si ama e che si è amato così tanto", ha scandito, visibilmente emozionato. Nonostante il dolore, Andrea riconosce che sua madre gli ha lasciato strumenti preziosi per affrontare questo vuoto: "Lei mi ha dato gli strumenti necessari per affrontare la sua mancanza", ha spiegato, rimarcando il legame profondo che li univa. Parlando dell'elaborazione del lutto, Rizzoli si è speso su quanto abbia significato avere il tempo per prepararsi, per quanto possibile, alla perdita: "Noi siamo stati fortunati nella tragedia perché aver avuto un anno nel quale sapevamo, nonostante le cure che ci poteva essere, che mamma potesse non farcela e ci ha permesso di elaborarlo", ha ammesso.

Ospite a #Mattino5 Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi pic.twitter.com/2dKxSciMbt — Mattino5 (@mattino5) April 14, 2025

Tuttavia, l’assenza della madre si fa sentire ogni giorno: "A livello emotivo la mancanza è costante e quotidiana perché per me mia madre era un confronto su tutte le cose della vita, le scelte, le esperienze e questo mi manca", ha confidato. Un dolore che si manifesta anche nei piccoli gesti quotidiani: "Rimane il suo numero in rubrica tra i preferiti e mi viene ogni volta la voglia di chiamarla. Questo non credo che si riuscirà mai a superare, uno si adatta e va avanti".

Con gli occhi lucidi, Andrea ha voluto anche condividere uno degli ultimi momenti vissuti insieme, mostrando una fotografia, dolcissima e inedita, in cui madre e figlio si tenevano per mano. Un ricordo vivido di quei giorni in clinica: "Eravamo in clinica, e comunque rideva, scherzava, era felice di averci tutti intorno e non ha mai fatto nulla per pesarci, non ha mai fatto nulla per condividere il dolore e la fatica che provava". "È rimasta col sorriso anche quando era in clinica, proprio negli ultimi giorni", ha concluso Andrea Rizzoli, ricordando e rilanciando lo spirito con cui Eleonora Giorgi ha affrontato anche i suoi ultimi giorni di vita.