Alessandra Ghisleri sul caso-Boccia: "Cosa cambierà per il governo"

"Questa vicenda non indebolirà la maggioranza di centrodestra, che nei sondaggi rimane sempre davanti ed è molto salda, ma ha infastidito l’opinione pubblica": Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato del caso Boccia-Sangiuliano e delle sue inesistenti ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo.

"La vicenda è stata mal gestita - ha continuato la sondaggista e direttrice di Euromedia Research -. Per la maggioranza del centrodestra è stato tra il gossip e il non interessarsi dei grandi problemi; per la maggioranza del centrosinistra è una vicenda scandalosa che ha messo a nudo molti rapporti ambigui tra pubblica amministrazione e ministeri che però sono sempre capitati, perché a parti inverse era il centrodestra che denunciava e prendeva in maggioranza questa parte mentre la parte del solo gossip la prendeva in carico il centrosinistra".

Infine, sulla nomina a tempo di record del successore di Gennaro Sangiuliano al ministero della Cultura, quella di Alessandro Giuli, la Ghisleri ha sottolineato: "La velocità ha dato poco spazio per poter discutere delle nomine e questo è un bene perché così si è diventati subito operativi di fronte ai cittadini. E non ha dato neanche spazio ad altri clamori. Tutto quello che ha riguardato questa vicenda è stato molto seguito primo perché eravamo in una pausa estiva e poi perché è una storia che fa capire che può esserci una commistione non bella tra la politica e l'avere degli interessi personali".