Roberto Saviano, il flop in Rai si fa rovinoso: battuto anche dalle repliche di La7

Nessuna buona notizia per Roberto Saviano: il suo programma in onda su Rai 3, Insider - Faccia a faccia con il crimine, non sta andando affatto bene in termini di ascolti. La seconda puntata è crollata al 4.3% di share in prima serata, battuto dal film in onda su Italia 1 (6.8%), da Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 (6.6%), da Monica Setta con le sue Storie di donne al bivio su Rai 2 (6.1%); e perfino dalle repliche di In viaggio con Barbero su La7 (4.4%).

Già la prima puntata, in realtà, era andata male in termini di ascolti: l'autore di Gomorra aveva chiuso con 785.000 spettatori e uno share di 5.22% contro Nicola Porro che invece era stato visto da 825.000 spettatori (7.18%). Mentre In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti su La7 aveva interessato 868.000 spettatori (4.4%). Un flop, insomma, il programma di Saviano, che nel novembre scorso aveva denunciato una censura da parte della Rai per via della cancellazione dai palinsesti della trasmissione. "È puramente una vendetta politica, terribile, mi dispiace perché c’è stato un grande lavoro da parte della squadra. Era già chiuso, montato!", aveva denunciato il giornalista. In realtà la scelta di viale Mazzini era solo tecnica e non configurava alcuna censura. Oggi gli ascolti confermano che il programma non è stato apprezzato dai telespettatori.