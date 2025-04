Elenoire Casalegno contro Saviano: "I tifosi interisti non sono tutti 'ndranghetisti"

"Voglio ricordare al signor Roberto Saviano che i tifosi interisti non sono tutti 'ndranghetisti' (come ama definirli lui)": Elenoire Casalegno lo ha scritto nelle sue storie Instagram riferendosi a una delle ultime storie dello scrittore napoletano. Commentando il gol di Orsolini del Bologna contro l'Inter in una delle ultime partite di campionato, l'autore di Gomorra aveva scritto: "Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società, l'Inter, che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra".

"Io in curva ci sono stata in passato - ha risposto Casalegno nelle sue storie - e come me ragazzi il cui intento è tifare, supportare i colori della propria squadra, NON DELINQUERE. Ciò che è emerso negli ultimi mesi racconta una realtà, una situazione negativa che condiziona pesantemente le tifoserie, molte, troppe, e questo Lei lo sa benissimo, è noto a tutti. NON SIAMO TUTTI MALVIVENTI". E ancora: "Nelle sue parole non emerge senso di giustizia, indignazione, ma odio. Con approssimazione, imprecisione, sbrigatività, definisce 'la curva più ndranghetista del paese' girando il coltello nelle carni di tutti i tifosi nerazzurri".