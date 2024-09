L'aria che tira, Magliaro gela Parenzo: "Devo dare la tua risposta?"

16 settembre 2024 a

a

a

"Devo dare una risposta mia o quella di Parenzo?". Massimo Magliaro, ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, in due secondi e con una manciata di parole mette alla berlina il conduttore, che gli ha appena rivolto una parola un po' provocatoria, e la tendenza della sinistra che su Open Arms, così come su molti altri temi, sembra non accettare mai che si possano avere più punti di vista, anche diametralmente opposti, sulle stesse vicende.

"La Procura, leggo testualmente, dice - premette Parenzo riguardo ai pm di Palermo che hanno chiesto per Matteo Salvini 6 anni di carcere nel processo Open Arms -: l'imputato Salvini ha violato con i suoi ordini i confini del diritto. E siccome siamo in una grande democrazia, il politico non è sciolto dallo stato di diritto".

"Meloni, Salvini, Open Arms. Qua tira aria di governo tecnico". La bomba di Magliaro, Parenzo sotto choc

Quindi si rivolge a Magliaro, storico ex portavoce di Giorgio Almirante ed ex vicedirettore del Tg1. "Io vorrei che Magliaro oggi dicesse: 'Sono felice del processo a Salvini', perché vuol dire che siamo in uno stato di diritto, in cui il politico non è sopra la legge. Lei non è felice? Felice nel senso che si accerterà...".

"L'attentato a Trump? State attenti a cosa dite". Federico Rampini, epica lezione alla sinistra

E qui Magliaro lo gela con la battuta, per poi entrare nel merito: "Dobbiamo allargare il discorso e dire che in Italia tira aria di governo tecnico. E per fare entrare in scena un governo tecnico, nuovo, Draghi o non Draghi, Draghi che va in Europa e che incontra Marina Berlusconi, Draghi che si muove di qua e di là... Per avere un governo tecnico non basta far cadere Sangiuliano. Occorre far cadere qualche altro ministro, qualche ministro importante, magari un ministro che è anche vicepresidente del Consiglio e segretario di un partito fondatore di questa coalizione". Vale a dire Salvini.