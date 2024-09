PiazzaPulita, Nardella sbrocca su Open Arms e Borghi lo zittisce: "Ti racconto una cosa"

20 settembre 2024 a

"Lo deciderà un giudice, lo capisci sì o no? Sennò salta la democrazia!". Il processo Open Arms fa saltare i nervi a Dario Nardella, ex sindaco di Firenze oggi europarlamentare del Pd.

Ospite in studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, l'ex delfino di Renzi non si controlla nel battibecco con il deputato leghista Claudio Borghi, che ovviamente difende il suo leader Matteo Salvini per cui i pm di Palermo hanno chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.

La vicenda risale all'agosto 2019 ed è ormai stra-nota: Salvini, oggi vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'epoca era sempre vicepremier e ministro degli Interni nel governo gialloverde, il cosiddetto Conte 1. Da capo del Viminale, si oppose allo sbarco di 147 migranti che la Ong spagnola Open Arms aveva soccorso nel Mediterraneo e trasportato verso le coste siciliane, dopo aver rifiutato, tra le altre tappe, l'approdo nel porto sicuro di Malta.

"Nardella, ti racconto una cosa - replica Borghi -. La tua nuova vita è fare il legislatore, quindi tra un po' al Parlamento europeo farai le leggi. E sei io sono in Parlamento, faccio una legge e qualcuno la travisa in modo così eclatante...".