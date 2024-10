Vittorio Feltri ad alzo zero: "Il Senato è pieno di cretini. Quindi..."

10 ottobre 2024 a

Al solito, senza peli sulla lingua. Si parla di Vittorio Feltri e della sua rubrica a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3 in onda in prima serata oggi, giovedì 10 ottobre.

Il fondatore di Libero viene chiamato a commentare le vicende della settimana. Tra queste, le indiscrezioni sulla manovra e le accuse della sinistra al governo per un inesistente aumento del carico fiscale. "Anche se aumentano le tasse a me non importa molto perché io guadagno tanto, me ne strafrego. E gli altri? Me ne frego, io penso a me", taglia corto Vittorio Feltri.

E ancora, sui "sacrifici" di cui hanno parlato Giancarlo Giorgetti e, a stretto giro, Elsa Fornero: "Sacrifici è così generico che vorrei sapere quali, finché non mi dicono quali sacrifici devo fare non mi eccito. Perché è chiaro che il nostro Stato è tra i più indebitati del mondo, quindi, da qualche parte, i soldi bisogna tirarli su", rimarca il direttore.

Infine, Vittorio Feltri commenta la proposta di Ignazio La Russa, il presidente del Senato che vuole consentire l'ingresso di cani e gatti a Palazzo Madama: "Io penso che in Senato è pieno di cretini, quindi ci stanno anche i gatti e i cani, fanno migliore figura di tanti senatori", conclude il direttore