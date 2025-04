Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri: "Come reagire ai dazi"

"Niente allarmismi", ha detto Giorgia Meloni. "No panic", direbbero gli anglosassoni. E Vittorio Feltri, maestro di pragmatismo, la pensa allo stesso modo riguardo ai dazi imposti da Donald Trump, anche se paradossalmente la sua ricetta è opposta a quella della premier.

Il presidente del Consiglio ha ribadito la sua linea: "I dazi sono sbagliati, ma no ai contro-dazi", è stato il suo monito all'Unione europea. Secondo Feltri, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, "i dazi si subiscono ma si possono anche imporre, quindi credo che l'Italia sarà in grado di reagire a questa idea di Trump e quindi l'Italia non ne soffrirà più di tanto".