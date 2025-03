Vittorio Feltri, l'affondo: "La sinistra domina l'editoria"

"Devo confidarvi una sensazione che ho da molto tempo e che mi tengo un po' per me per evitare polemiche inutili. Però adesso non ce la faccio più". È un Vittorio Feltri a carte scoperte quello che ha messo in chiaro la più grande contraddizione della sinistra. Dalle parti del Nazareno - ma non solo - si ripete in continuazione lo stesso mantra già utilizzato ai tempi del Cavaliere: "La destra controlla i mezzi d'informazione". Poi però, premendo il pulsante "sette" del nostro telecomando veniamo fiondati su una rete a tinte completamente rosse. Anzi: rossissime.

"Devo dirvi che le televisioni italiane tutto sommato non sono malissimo - ha spiegato il fondatore di Libero -. Ma ci sono le televisioni di Urbano Cairo che è anche il padrone del Corriere della Sera e del Torino, non proprio questo squadrone. Quelle televisioni come La7 ci offrono ogni giorno il piatto rosso del Partito democratico. Gli ospiti e i conduttori sono tutti di sinistra. Vi faccio anche qualche nome: Corrado Formigli, che fa solo programmi di sinistra. Probabilmente lui ha anche solo un occhio, quello di sinistra. A destra non vede niente. In macchina andrà sempre a sinistra".