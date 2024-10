4 di Sera, Giordano: "Le tasse? L'abbiamo già visto col Superbonus"

10 ottobre 2024 a

"È giusto pagare le tasse, non di più, ma in questo caso non si tratta di una tassa in più, ma di una tassa che già c'era": Mario Giordano è intervenuto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4 per commentare l'ultima polemica. Il riferimento è al Superbonus e alla necessità che chi ne ha usufruito lo comunichi. Al momento sono 1,6 milioni le case che hanno fatto ricorso alla misura. Di queste, il 28% avrà un rincaro dell'Imu, con un aumento medio previsto di 290 euro.

"Nel momento in cui un appartamento, una casa, un edificio, passa di categoria e quindi aumenta il valore catastale, automaticamente deve aumentare... - ha spiegato il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro -. Se ci fosse uno Stato efficiente l'aumento avverrebbe automaticamente. C'è bisogno di controllare perché l'abbiamo visto col Superbonus quanta inefficienza e quanti furbetti ci sono stati". E ancora: "Siccome ci sono già stati tanti furbetti che hanno approfittato del Superbonus 100%, se poi non ci pagano nemmeno le tasse quando la casa aumenta di valore mi sembra un po' troppo".

