Dritto e rovescio, il Pd Ricci urla e Donzelli lo zittisce: "A me questo non lo dici"

«Chi c’è dietro i violenti che scendono in piazza contro Israele?», domanda Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, e per rispondere invita in trasmissione due personaggi con punti di vista opposti.

Uno è Claudio Sciortino, un giovane di Torino che ha partecipato alla manifestazione del 7 ottobre. L’altro è Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24 che difende le forze dell’ordine.

«La polizia ha fatto il lavoro che doveva fare. - spiega -. Io ero contrario al fatto che avessero vietato la manifestazione. Per me tutte le manifestazioni vanno garantite. Ma non mi metto nei panni della Digos. Lei non sa quali siano state le procedure che hanno portato al divieto della manifestazione. Alla luce di quello che è successo, evidentemente se ci fosse stata una manifestazione con 50mila persone autorizzate quello che abbiamo visto con i pali di ferro presi dalla strada... lei - si rivolge Cruciani al ragazzo nel pubblico li ha visti i pali di ferro sradicati?».

«Nel momento in cui all’interno della piazza si vengono a creare certe dinamiche per cui c’è una provocazione, una parte della piazza può anche rispondere in un certo modo», risponde l’ospite. «Ma qual è la provocazione?», lo rintuzza ancora Cruciani. «La provocazione è che 10mila persone sono state chiuse all’interno di una piazza», «Ma che chiuse?».

Paradossalmente, lo scontro più duro è però tra Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Matteo Ricci del Pd. «O capiamo che attaccano Israele ora e che i prossimi siamo noi o voi siete complici», attacca il meloniano. «Tu stasera prendi una querela, nessuno è complice di nessuno. Estremista e mentitore». «Datti una regolata», «A me datti una regolata non lo dici. Chi ha portato i terroristi alla Camera? Il Pd! E allora smettila di fare l’ipocrita!».