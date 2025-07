Bayan Abu Sultan "ferita da colpi israeliani": ma era truccata da Hamas

Siamo a Gaza, meta irraggiungibile di molti e troppi italiani convintamente liberali ma inspiegabilmente ossessionati dalla dittatura islamista che vige nell'idealizzata terra della Palestina. Ci troviamo tra le macerie, in uno dei tanti luoghi di guerra e di distruzione, ma al posto di imbatterci in morti e feriti, incontriamo una troupe impegnata a filmare e fotografare una giovane ragazza apparentemente ricoperta di sangue. Signore e signori, benvenuti a Pallywood. Un luogo magico in cui tutto e possibile: basta un colpo di trucco, e un po' di benevola ingenuità occidentale. «"Sono 33 i palestinesi uccisi ieri mattina dal missile israeliano che ha colpito il porto di Gaza City. Ha centrato la caffetteria al-Baqa, sedie di plastica marrone, internet e un tendone per fare ombra: da tempo è il luogo di ritrovo di giornalisti e attivisti, una sorta di co-working al tempo del genocidio», scrive il manifesto. Poi aggiunge: «La giornalista Bayan Abu Sultan è rimasta ferita nel raid. Nelle foto la si vede con il volto coperto di sangue. Sangue c’è anche sulla maglietta, sopra c’è scritto «Normal is boring», la normalità è noiosa. L’ironia nera palestinese, una delle tante forme di resistenza, necessarie a non impazzire».

Fermi, prima di versare tutte le vostre preziose lacrime sulla povera Bayan morente e sulla sua esilarante maglietta necessaria a non impazzire, fate un giro online e cercate il suo nome. Scoprirete immediatamente che la pseudo giornalista è in primis un’ottima attrice. Proprio così. La troupe impegnata a immortalare una giovane ragazza ricoperta di sangue, lavora infatti per lei. Esclusivamente per lei. In un filmato diventato virale in rete (non in Italia, ovviamente, qui preferiamo non dare visibilità alle bufale dei terroristi), si vede Bayan circondata da parrucchieri e truccatori. Uno le spalma una sostanza viscida e rossa sul viso, l’altro le cotona eccessivamente i capelli, donandole l’aspetto di chi è sopravvissuta alla sedia elettrica, e non a un attacco missilistico. Lei intanto sorride estasiata. Anzi, ride proprio. A crepapelle. Poi si fa seria. Si mette in posa. La mano sul petto, lo sguardo disperato.