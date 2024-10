Parenzo contro Barbacetto: "In Italia la pena di morte non esiste!"

Claudio Brigliadori 17 ottobre 2024 a

Chiamatelo “l’indignato speciale” del Fatto quotidiano. A Gianni Barbacetto, manettaro Doc, il ruolo calza a pennello. Ospite di David Parenzo a L’aria che tira, su La7, in collegamento dal suo studio, attende, interviene, ascolta e poi, all’improvviso, riprende la parola e rovina la festa. «Devo confessare che è da un'ora che sono molto imbarazzato, siamo qui a parlare e sono molto imbarazzato a sentirmi fare la morale su tutte le questioni da uno che ha appena patteggiato una pena da 2 anni e un mese per corruzione».

Il giornalista si riferisce a Giovanni Toti, ex governatore della Liguria in studio costretto alle dimissioni per l’inchiesta ai suoi danni scoppiata a maggio e conclusa, appunto, con il patteggiamento dopo due mesi di domiciliari. «La pena di morte non esiste», allarga le braccia Parenzo, costernato.

«Ma io non mi faccio fare la morale – ribatte Barbacetto – da uno che ha appena patteggiato e in qualche modo ammesso la corruzione. Il patteggiamento è deciso da un giudice. Il giudice ha l’obbligo di vedere se per caso c’è prima il proscioglimento, cioè deve decidere prima se lo ritiene innocente, se non lo ritiene accetta il patteggiamento».

