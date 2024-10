Chiara Ferragni, "il bilancio sparito": guai enormi, chi sta per farle causa

20 ottobre 2024 a

a

a

Altri guai in vista per Chiara Ferragni? L'influencer presto trovarsi di fronte a una nuova dura sfida all'interno del suo impero imprenditoriale. Dopo l'uscita del manager e amico Fabio Maria Damato, un altro importante socio, Pasquale Morgese, sarebbe pronto a intraprendere un'azione legale contro l'imprenditrice. Morgese, socio storico di Ferragni e proprietario del 27,5% della società Fenice, secondo il Corriere della Sera starebbe valutando di chiederle i danni a causa della mancata presentazione del bilancio 2023.

Il bilancio, che sarebbe dovuto essere disponibile già lo scorso aprile, non è ancora stato reso pubblico, e proprio questa circostanza avrebbe spinto Morgese a muoversi. Tramite il suo avvocato Filippo Garbagnati, Morgese ha avanzato una richiesta formale, avvertendo che, in caso di ulteriori ritardi o mancata risposta, potrebbero esserci “gravi conseguenze”.

Morgese sarebbe pronto a ricorrere all’articolo 2409 del codice civile, il quale prevede che "se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danni alla società, i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale".

Secondo quanto riferito sempre dal Corriere, l'azione legale di Morgese potrebbe essere un preludio alla sua uscita dall'azienda. Anche Paolo Barletta, un altro socio importante con una quota del 40%, starebbe pensando di vendere le sue quote e uscire dalla società. Non si può escludere, a questo punto, che la situazione complessiva possa condurre ad un commissariamento della società, con la nomina di un manager esterno incaricato di risolvere le problematiche interne e guidare l'azienda verso una nuova fase operativa. Per Chiara Ferragni, insomma, i guai non sono affatto terminati.