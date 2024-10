David Parenzo, "La vie en rose" contro Carlo Nordio: entra in studio così

22 ottobre 2024 a

Questa mattina L'aria che tira, su La7, inizia sulle note di La vie en rose, della indimenticabile Edith Piaf. Il collegamento con il tema del giorno non è chiarissimo, ma David Parenzo lo chiarirà dopo qualche secondo.

Il conduttore entra in studio, le luci si accendono sugli ospiti e sul video-wall che mostra il ministro della Giustizia Carlo Nordio a cui viene dedicata la canzone.

"Lasciate, lasciate queste meravigliose note", esordisce Parenzo per poi parlare di Nordio: "Commentando la decisione dei giudici sui fatti di Albania, vicenda di cui parliamo da tempo, ha detto che 'la sentenza della Corte di giustizia europea era complessa e scritta in francese. Probabilmente non è stata capita".

Quindi il padrone di casa si collega al freschissimo nuovo decreto legge varato dal Cdm lunedì sera, sui trasferimenti di migranti e i cosiddetti "paesi sicuri". Nuova trovata scenografica di Parenzo, che si sfila di tasca un braccialetto di gomma, giallo.

