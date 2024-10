Albania, Barbacetto spara: "Pasticcio per coprire un fallimento". Ma... smentito in diretta

22 ottobre 2024 a

"Questo del governo è un pasticcio fatto per coprire un fallimento, quello di costruire una cosa in Albania in modo da fare un regalo simbolico ai loro elettori e cioè 'difendiamo i sacri confini della ptria, non li facciamo venire sul suolo patrio e li lasciamo in Albania'": Gianni Barbacetto, firma del Fatto Quotidiano, lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7.

In particolare, il giornalista ha attaccato il modello Albania definendolo "una stupidaggine costata 250mila euro a migrante". Poi, ha proseguito con una provocazione: "Se davano 250mila euro a ciascun migrante, potevano aprirci un'azienda e aumentare il Pil del nostro Paese. Un fallimento assoluto".

Parlando della questione dei Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti, invece, Barbacetto si è chiesto: "Ma come fanno a considerare Paese sicuro l’Egitto che ci ha ammazzato Regeni?". Mentre la firma del Fatto parlava in tv, però, un utente diceva la sua sulla piattaforma X, negando che la costruzione dei centri per migranti in Albania sia stato solo "un regalo simbolico agli elettori": "No! Perché intanto non girano per le strade d'Italia in quanto potenziali delinquenti ed è sicuramente un meccanismo di dissuasione!".

