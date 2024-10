Fuori dal coro, "la truffa verde". Carne? Non proprio: cosa sta arrivando in Italia

30 ottobre 2024 a

"Noi non ci fermiamo davanti a nulla". Mario Giordano apre la nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento del mercoledì sera di Rete 4, con la sua solita copertina-manifesto, barricadera e urlata.

Si parte con la più cruda, sconvolgente attualità. "Ma che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?", domanda il giornalista e conduttore snocciolando i casi di Piacenza, Costa Volpino, Napoli.

"Una 13enne che muore ed è indagato l'ex fidanzatino 15enne. Una 18enne uccisa a Bergamo, un 15enne ucciso a Napoli. E' la guerra dei ragazzini - scandisce Giordano - e Gianni, che questa guerra la conosce bene, condannato per violenze, rapine, aggressioni, ci aiuterà a capire l'emergenza giovani". E la regia di Mediaset inquadra il ragazzo, in studio di spalle e incappucciato.

Quindi spazio all'emergenza degli immigrati e delle città fuori controllo, "quindi parleremo della truffa verde, la carne 3D stampata che sta arrivando sulle nostre tavole. E poi i ladri di salute e i ladri di case".

In onda vanno poi le immagini sconvolgenti dell'ennesima aggressione a una troupe di Fuori dal coro, con l'inviato di Giordano e il suo cameraman presi a bastonate, inseguiti e picchiati a Ponsacco, in Toscana. "Ci sono stati due denunciati - annuncia il padrone di casa -, ma noi non ci fermiamo di fronte a nulla. Per cui aspettatevi di tutto".