Fuori dal coro, immigrati violenti: Giordano sopra l'8%

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Fuori dal coro” / Rete 4)

Mentre la problematica dell’immigrazione è diventata terreno di regolamento di conti fra magistratura e potere politico, gli italiani pagano il prezzo di un’accoglienza sregolata frutto di anni di permissivismo. Quanto questo tema sia avvertito lo dimostrano gli ascolti di Fuori dal coro visto mercoledì in prima serata da 900mila spettatori col 7.4% di share. Sempre ricca la scaletta di Mario Giordano: partiva dal conflitto in Medio Oriente per poi virare su immigrati violenti, rivolte contro stranieri in Scozia, borseggiatrici a Venezia, abusivi nelle case e divario tra ricchi e poveri.

Punte sopra l’8% nella parte su sicurezza, immigrati e ladri di case, con intervista a Matteo Salvini. Di recente Rocco Maruotti, segretario generale Anm, ha dichiarato che il Dl Sicurezza non corrisponde a un’effettiva emergenza sociale. A guardare i dati di Rete 4 non si direbbe. Non sarà che la percezione dell’immigrazione come fattore sociale di insicurezza sia sottovalutata da da alcuni settori dell’opinione pubblica.