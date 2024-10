Otto e mezzo, Fittipaldi sulla mail di Patarnello: "Meloni pericolosa? Non c'è nulla di strano"

31 ottobre 2024 a

a

a

Si è tornati a parlare della mail anti-Meloni del giudice Marco Patarnello nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Ospiti del talk l'europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti ed Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani. "Meloni è stata definita più pericolosa di Berlusconi perché non è ricattabile", ha ricordato la Moratti. Mentre Fittipaldi si è schierato con la toga aderente a Magistratura democratica nonché sostituto procuratore generale della Cassazione.

"Lui difendeva l'autonomia della magistratura - ha detto il direttore del Domani - e il fatto che un giudice dica che questo governo mette in pericolo l'autonomia della magistratura ed è più pericoloso di Berlusconi è una frase del tutto legittima, non c'è nulla di strano, è del tutto accettabile, non capisco perché un giudice in una chat tra associati non possa parlare dell'autonomia della magistratura". Secondo Fittipaldi, insomma, non ci sarebbe alcuna anomalia nelle parole di Patarnello. Anzi. La colpa sarebbe dell'esecutivo per aver diffuso quel messaggio: "Sono riusciti a strumentalizzare, facendo un tagli e cuci, una mail del tutto normale, ovvia, pacata di un giudice", ha chiosato il giornalista.