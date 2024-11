Oliviero Toscani e il dramma della malattia: "Io sono disperato, mi viene da piangere"

02 novembre 2024 a

Il dramma della malattia, che in questo momento unisce Bianca Balti ed Oliviero Toscani. La modella da par suo ha condiviso su TikTok un video in cui appare sorridente dopo la chemioterapia, i capelli rasati, affrontando questo difficile momento con il suo caratteristico spirito positivo. Bianca Balti, che ha collaborato con fotografi di fama internazionale tra cui Oliviero Toscani, vuole mostrarsi coraggiosa e positiva, anche durante una fase di durissima, di vulnerabilità. Toscani, che attualmente sta combattendo contro l’amiloidosi – una rara malattia scoperta due anni fa che compromette gli organi – ha condiviso la sua visione sulla scelta di Balti in un’intervista a Repubblica.

"Avrò lavorato con lei un paio di volte ma non ho grandi ricordi. Se lei vive la sua condizione parlando di speranza e di risate, sono contento. Io in un momento così sono disperato. Mi viene da piangere", ha confessato con dolore il fotografo 82enne, visibilmente segnato dalle difficoltà della sua battaglia personale e lontano dall’idea di usare il sorriso per alleggerire la situazione.

Oliviero Toscani ha poi riflettuto sulla propria reazione alle difficoltà: "Fino a 80 anni quando ho avuto qualche problema ho reagito con una risata, con lo stesso automatismo di Mangiafuoco che starnutisce quando si commuove sentendo una storia. Ora non mi ritrovo nella reazione di Bianca Balti", ha spiegato, incarnando una prospettiva diversa e più malinconica rispetto a quella della modella.

Oliviero Toscani, il suo obiettivo vola sopra le polemiche

Con riferimento alla scelta di Balti di mostrarsi senza capelli, Toscani ha aggiunto: "La gente dovrebbe scoprire che si è molto più felici quando ci si mostra per quel che si è. Non mi stupisce la scelta di Bianca Balti di mostrarsi senza capelli, non ci vedo niente di sconvolgente".

Infine, il fotografo ha espresso una critica al modo in cui i media trattano alcune notizie: "I giornali dovrebbero occuparsi di cose serie. Si dà più spazio a una settimana di Sanremo che non alle guerre che proliferano attorno a noi. Abbiamo a che fare con dei ballerini dell’informazione", ha concluso Oliviero Toscani.