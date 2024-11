Renato Serio, morto il compositore dell'inno di Forza Italia

05 novembre 2024 a

È morto ieri, lunedì 4 novembre, a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia il compositore e direttore d'orchestra Renato Serio. Era nato a Lucca il 5 ottobre 1947 ed è stato autore di sigle di programmi televisivi, musiche per film, e direttore di orchestre in spettacoli televisivi e ha anche scritto la musica dell'inno di Forza Italia. Ha collaborato con diversi cantautori italiani, come Renato Zero, Amedeo Minghi e Francesco De Gregori e si e' occupato anche dell'orchestrazione di brani per altri noti artisti, fra cui Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi. Nella sua carriera ha lavorato alla composizione e all'arrangiamento di colonne sonore per il cinema, collaborando anche con Armando Trovajoli (con cui ha collaborato per quindici anni) e Riz Ortolani realizzando musiche per film come Una giornata particolare di Ettore Scola o Profumo di donna di Dino Risi.

In campo teatrale, ha scritto gli arrangiamenti musicali per le commedie di maggior successo prodotte dal Teatro Sistina come Aggiungi un posto a tavola, Ma per fortuna c’è la musica, Accendiamo la lampada, Beati voi tutte sotto la regia di Pietro Garinei. Nel 1977 approdò alla televisione, arrangiando le musiche per la trasmissione Piccolo Slam con Stefania Rotolo e Sammy Barbot; dirigerà poi l'orchestra in Stasera niente di nuovo nel 1981, nella prima edizione del varietà di Rai 2 Serata d'onore (1984) condotto da Pippo Baudo, e in quattro edizioni di Fantastico (nel 1985, 1987, 1988 e 1991), varietà di punta di Rai 1 negli anni ottanta.

Nel 1993 la canzone Ave Maria, composta con Renato Zero, fu presentata dal cantautore romano al 43 Festival di Sanremo, evento svoltosi al Teatro Ariston dal 23 al 27 febbraio 1993. Nello stesso anno, si occupo' dell'arrangiamento dell'inno di Forza Italia, le cui parole sono invece attribuite a Silvio Berlusconi. Nell'autunno del 2000 diresse l'orchestra e arrangio' i brani per lo spettacolo Tutti gli Zeri del mondo che andò in onda su Rai 1, condotto da Renato Zero.

È stato direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo. Nel 2009, curò gli arrangiamenti dello spettacolo S.P.A solo per amore di Loretta Goggi, con la regia di Gianni Brezza. Nel 2010, diresse l'orchestra al festival di Sanremo per Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, classificatisi secondi. Sempre nel 2010 diresse l'orchestra Nova Amadeus nel musical I promessi sposi - Opera moderna mentre l'anno dopo curo' le musiche del musical Secrets of the Sea per la regia di Gino Landi e la sceneggiatura di Luca Gregori.