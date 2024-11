Kamala Harris e il video al telefono: "Tutto finto, cosa si vede sullo schermo"

06 novembre 2024 a

Questa campagna elettorale e questo election day sono un grande, inquietante test. Non solo per l'America, ma per il mondo: come distinguere ciò che è falso da ciò che è vero. I due candidati, Donald Trump e Kamala Harris, e soprattutto i loro sostenitori si stanno sfidando a suon di colpi bassi tra accuse di "mega-frodi elettorali" (la denuncia è dei repubblicani e riguarda Philadelfia, la principale città del Pennsylvania, uno dei sette, decisivi swing state che con ogni probabilità decideranno le presidenziali) e rumors di "annunci di vittoria già questa notte", adombrando alla possibilità del colpo di mano del candidato repubblicano, quasi un golpetto, visto che in America è tradizione e non solo garbo istituzionale che a suggellare l'esito del voto sia il perdente, con una telefonata al vincitore.

Ed è sui social, ovviamente, che si scatena la vera e propria "giungla". Tra i tanti video, meme e foto che stanno diventando virali in questi primissimi minuti di spoglio c'è il post su Instagram di Benny Johnson, influencer d'area trumpiana, che ha condiviso il video della Harris che sul palco, circondata dai suoi fan e testimonial, avrebbe messo in scena un siparietto facendosi però clamorosamente cogliere in fallo .

Il condizionale è d'obbligo, visto che in questi tempi di Intelligenza artificiale onnipresente e subdola, nulla è ciò che sembra, anche se, va detto, la fonte appare affidabile. Nel video, si vede la Harris rispondere al telefono alla chiamata di quello che sarebbe un suo elettore. Risate, sorrisi e scherzi con il pubblico, ma quando Kamala mostra ai suoi supporter lo schermo dello smartphone, ecco apparire la app della videocamera. Secondo Johnson e molti commentatori, insomma, sarebbe una finta telefonata. "E' incredibile come ogni cosa che faccia questa donna è imbarazzante", chiosa un utente.